Четверых подозреваемых в двойном убийстве задержали в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Чп Краснодара и края"

В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве, передает RT со ссылкой на СУ СКР по региону.

"В правоохранительные органы Туапсинского района ночью 5 августа 2023 года поступило сообщение об обнаружении на берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района тел 37- и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти", – отметили в сообщении.

По данным следствия, с травмами в медучреждение доставили 20-летнего мужчину.

Следственный отдел по Туапсе завел дело в соответствии с пунктом "а" части 2 статьи 105 Угловного кодекса Российской Федерации по факту убийства двух граждан.

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий с участием следователя-криминалиста регионального СКР и сотрудников полиции установили причастность к преступлению четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет. Эти граждане были задержаны.

В следствии уточнили, что 4 августа между погибшими и ранее незнакомым им 19-летним мужчиной случился конфликт. На следующий день мужчина со своими знакомыми встретил незнакомых граждан в поселке Дедеркой. На берегу реки между ними произошла драка. В результате инцидента мужчины скончались на месте происшествия из-за нанесенных множественных ударов по различным частям тела.

Также фигуранты дела нанесли травмы 20-летнему молодому человеку, его госпитализировали. Предварительно установлено, что угрозы его жизни нет.

По факту случившегося четверым задержанным предъявили обвинение в убийстве. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста.

Следствие продолжает проведение необходимых мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, проверяется причастность иных лиц к совершению данного преступления. Помимо этого, эксперты проводят судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении руководителем ведомства по краю Андреем Масловым.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в рамках расследования дела об убийстве 15-летней девочки задержали 42-летнего подозреваемого

По данным следствия, расследованием дела по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ занимается белгородский главк СК. В ведомстве подчеркнули, что будет решаться вопрос об избрании в отношении мужчины меры наказания в виде ареста.

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