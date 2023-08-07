Подозреваемого в убийстве 15-летней девочки задержали в Белгородской области

Фото: Следственный комитет РФ

В Белгородской области в рамках расследования дела об убийстве 15-летней девочки задержали 42-летнего подозреваемого. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Расследованием дела по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ занимается белгородский главк СК. Установить личность подозреваемого в убийстве удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

"Будет решаться вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее в отношении жителя Тувы возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве собственного ребенка. Младенец скончался в реанимационном отделении больницы от полученного тяжкого телесного повреждения. По версии следствия, отец уронил ребенка во время ссоры с сожительницей.



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