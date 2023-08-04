Возбуждено дело об убийстве новорожденного отцом в Туве

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Тыва"

Житель Кызыла в Туве обвиняется в убийстве новорожденного, которое он совершил, уронив ребенка на пол во время ссоры с сожительницей, сообщает RT со ссылкой на СУ СК России по региону.

Младенец скончался в реанимационном отделении больницы от полученного тяжкого телесного повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение, в суд направили материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее москвич убил супругу из-за спора о воспитании годовалой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи. Мужчина самостоятельно заявил о содеянном в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что мужчина в Челябинске убил десятилетнюю дочь и покончил с собой. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

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