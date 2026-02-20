Жительницу Омска осудили за доказательство того, что она может ударить человека ножом

Фото: depositphotos/andreyuu

Жительница Омска получила 2,5 года колонии условно за то, что доказала старшей сестре, что может ударить человека ножом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи установили, что две сестры в возрасте 55 и 53 лет устроили застолье со спиртными напитками и смотрели фильм. Когда на экране появился эпизод, в котором один персонаж ударил другого ножом, старшая начала подначивать младшую и говорить, что та не способна ранить человека каким-либо оружием.

В ответ на это женщина ударила ее ножом в живот. После того, как она осознала произошедшее, она вызвала скорую помощь.

Сотрудники УМВД расследовали уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщину, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее в Пензенской области мужчина избил возлюбленную газовым ключом. Правоохранители установили, что в день совершения преступления пострадавшая вместе с сожителем 1977 года рождения распивала спиртные напитки. В какой-то момент в паре из-за бытовых разногласий возник конфликт: мужчина взялся за металлический разводный газовый ключ и нанес женщине несколько ударов.

