Суд приговорил к 9 годам мужчину, захватившего заложников в тюменском магазине

Фото: Следственный комитет РФ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тюмени Алексея Газиева за захват заложников в местном магазине. Об этом рассказали в пресс-службе СК России по региону.

Его признали виновным по статьям "Захват заложников" и "Грабеж". Помимо назначенных 9 лет, суд также постановил ограничить свободу Газиеву на 1 год. В результате он три года будет сидеть в тюрьме, а после мужчину переведут на 6 лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

По информации следствия, 10 марта примерно в 02:00 подсудимый, находясь в магазине на улице Александра Протозанова, схватил с витрины нож и взял трех сотрудников "Магнита" в заложники. Двоих из них удалось сразу же освободить, а третьего спустя время вытащили силовики. После злоумышленника удалось задержать.

Также следователи отметили, что конкретных намерений у Газиева не было. При этом они уточнили, что во время захвата заложников обвиняемый снимал на телефон, как угрожает администратору магазина, удерживая у его лица нож.

Ранее заключенный в Омске удерживал медсестру в заложниках на протяжении трех часов. Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении. Девушку удалось освободить. Известно, что злоумышленник ранее уже совершал захват заложников, изнасилование и убийство. Уточняется, что заключенный не озвучивал никаких требований.

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