Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей. В роскошном особняке в поселке Шервуд, который атаковал Вячеслав Черненко, царит разруха. В субботу днем психически нездоровый мужчина с автоматом Калашникова пытался взять в заложники участкового полиции и сотрудника частного охранного предприятия. Им удалось спастись. Во время штурма преступник стрелял по прибывшим силовикам. Незначительное ранение получил сотрудник СОБРа. Захватчик был ликвидирован.

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