Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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22 июля, 22:45

Происшествия

Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей

Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей

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Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей. В роскошном особняке в поселке Шервуд, который атаковал Вячеслав Черненко, царит разруха. В субботу днем психически нездоровый мужчина с автоматом Калашникова пытался взять в заложники участкового полиции и сотрудника частного охранного предприятия. Им удалось спастись. Во время штурма преступник стрелял по прибывшим силовикам. Незначительное ранение получил сотрудник СОБРа. Захватчик был ликвидирован.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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