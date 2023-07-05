Устроивший взрыв в суде Киева покончил с собой

Фото: телеграм-канал Readovka

Подсудимый, который устроил взрыв в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой. Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации <...> (покончил с собой. – Прим. ред.)", – поделился он в своем телеграм-канале.

5 июля обвиняемый в теракте рядом со зданием Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского суда Киева три гранаты, а также взял двух конвоиров в заложники. На территории ЧП работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Клименко сообщил, что там сработало неустановленное взрывное устройство.

Позже в здании прогремел еще один взрыв. Спецназ начал штурм. После взрыва из здания выбежал полицейский и попросил, чтобы срочно подъехала скорая помощь. Позже из суда на носилках вынесли двух человек.

В конце августа 2015 года у здания Рады прошли беспорядки. Поводом для этого послужило предварительное одобрение депутатами изменений в Конституции страны в части децентрализации. После беспорядков погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек были ранены.

Арсен Аваков, который на тот момент был главой МВД Украины, обвинил в беспорядках националистическую партию "Свобода". Он утверждал, что фракция была одной из организаторов митингов. Обвинения были предъявлены бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская Сич" Сергею Крайняку.