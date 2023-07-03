Полиция Москвы опровергла информацию о захвате заложников на западе столицы

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация о жителе Москвы, который взял в заложники трех женщин и грудного младенца в доме на улице Староволынской, не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Информация не нашла подтверждения", – сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина находился в неадекватном состоянии. В настоящее время он направлен в специализированное медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в квартире по улице Староволынской в районе Очаково-Матвеевское мужчина угрожает расправиться с заложниками или покончить жизнь самоубийством. По данным телеграм-каналов, в заложниках оказались три женщины и грудной ребенок.

До этого гражданин Таджикистана устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщили в местной полиции, открывший огонь злоумышленник приехал из Турции. СМИ писали о том, что стрелок удерживал заложников. Сообщалось о двух погибших. Кроме того, пострадал сотрудник пограничной службы.

Правоохранители задержали стрелявшего. Отмечалось, что в ходе штурма он получил ранения.

Полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в отделении банка в Астане