Захватившему заложников в отделении банка Астаны грозит от 7 до 12 лет заключения – МВД

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчине, захватившему заложников в отделении банка Kaspi Bank в Астане, грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Ранее прокуратура города отмечала, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 УК ("Захват заложника"). В ведомстве уточнили, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

Также стало известно, что задержанный состоит на учете в наркодиспансере с 2013 года.

В воскресенье, 18 июня, мужчина закрылся в отделении Kaspi Bank в Астане. Речь идет о финансовой организации, которая находится на улице Достык.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Правоохранители вышли на переговоры с захватчиком.

Позднее в пресс-службе банка уточнили, что в захваченном отделении не было посетителей, однако вооруженный мужчина угрожал сотрудникам банка. Он удерживал семь человек, никто из них не пострадал.

В СМИ говорилось, что 30-летний злоумышленник, захвативший отделение, попросил перевести денежные средства Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам и нуждающимся.

Прокуратура Астаны возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в банке