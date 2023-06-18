Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка в Астане

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина взял в заложники посетителей отделения Kaspi Bank в Астане. О происшествии в своем официальном телеграм-канале рассказывает МВД Республики Казахстан.

"В здании Kaspi Bank на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры", – сообщается в публикации.

Местных жителей призывают не поддаваться панике и предоставить правоохранителям возможность разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице в Москве. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Позднее было возбуждено уголовное дело о захвате заложников и посягательстве на жизнь полицейского.



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