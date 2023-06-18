В Kaspi Bank сообщили, что в захваченном отделении банка в Астане клиентов нет

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В захваченном отделении Kaspi Bank в Астане в настоящее время нет посетителей, рассказали в пресс-службе кредитной организации, добавив, что вооруженный мужчина угрожает сотрудникам банка.

"В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам", – передает РИА Новости сообщение банка.

В свою очередь, в официальном телеграм-канале МВД Республики Казахстан говорится, что мужчина удерживает семь человек.

Местные СМИ пишут, что 30-летний злоумышленник, захвативший отделение, попросил перевести денежные средства Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам и нуждающимся.

Ранее стало известно, что мужчина закрылся в отделении Kaspi Bank в Астане. Речь идет о финансовой организации, которая находится на улице Достык.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Правоохранители вышли на переговоры с захватчиком.

Граждан призвали не поддаваться панике и предоставить полицейским возможность разрешить сложившуюся ситуацию.



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