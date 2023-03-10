Взявшего сына в заложники жителя Нижневартовска арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд принял решение арестовать на два месяца жителя Нижневартовска Владимира Широкова, который в четверг, 9 марта, удерживал собственного сына в заложниках.

"Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – передает ТАСС сообщение Нижневартовского суда.

Утром 9 марта стало известно, что в квартире одного из домов Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживал в заложниках ребенка и угрожал покончить с собой.

При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь квартиры мужчина выстрелил из балкона в воздух. Позже появилась информация о том, что квартира, в которой находился стрелок, могла быть заминирована. Жителей ближайших домов эвакуировали.

Правоохранителям удалось освободить ребенка, а стрелка задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.



В Нижневартовске задержали мужчину, который взял в заложники сына

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