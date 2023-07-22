Мужчина, открывший огонь по полицейским в Истре, ликвидирован

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Полицейские ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу в коттеджном поселке в подмосковной Истре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что злоумышленника нейтрализовали при задержании.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее рассказал, что злоумышленником оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

По словам парламентария, после того, как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль.

На месте прибыли СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии и начали штурм. Всю территория участка, а также поселка "Шервуд" оцепили. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, успехом не увенчались.

По данному факту возбуждено уголовное дела об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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