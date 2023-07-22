Неизвестный попытался удерживать людей в доме под Истрой

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Неизвестный проник в дом и пытался удерживать людей в коттеджном поселке под Истрой. Его блокировали, сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

"Сегодня в Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило сообщение от сотрудников частной охранной организации о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом. Для проверки информации на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции", – говорится в сообщении.

Совместно с сотрудником частного охранного предприятия они направились к дому. К ним вышел неизвестный в балаклаве и начал угрожать предметом, похожим на оружие. Он заставил сотрудников полиции и ЧОПа войти в здание, где попытался удерживать их. Однако они смогли покинуть дом.

В данный момент на месте ЧП работают правоохранительные органы. Преступника блокировали, принимаются меры по его задержанию.

По факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

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