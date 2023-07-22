В Подмосковье начался штурм захваченного вооруженным мужчиной дома

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники СОБР начали штурм дома в подмосковной Истре, где забаррикадировался вооруженный мужчина, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.

По ее словам, используется газ. Она рассказала, что сам дом площадью более тысячи квадратных метров выставили ранее на продажу за миллиард рублей.

Витушева добавила, что хозяйка дома вышла на связь и рассказала, что налетчика не знает, а сама в настоящее время находится за границей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что злоумышленником оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

По словам парламентария, после того, как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль.

Всю территория участка, а также поселка "Шервуд" оцепили. На месте помимо СОБР работает ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, успехом не увенчались.

Хинштейн выразил уверенность, что спецоперация завершится в самое ближайшее время.

Ранее уполномоченный полиции совместно с сотрудником частного охранного предприятия направились к дому, где забаррикадировался неизвестный.

Злоумышленник вышел к ним в балаклаве и начал угрожать предметом, похожим на оружие. Он заставил сотрудников полиции и ЧОПа войти в здание, где попытался удерживать их. Возбуждено уголовное дело.

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