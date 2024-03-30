Захват заложников произошел в кафе в нидерландском Эде – СМИ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О числе захваченных людей и о самих захватчиках информации не поступало. Жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуировали. На месте происшествия находятся полиция, пожарные и службы экстренной помощи.

В ночь на 22 марта сообщалось, что мужчина в Петропавловске-Камчатском взял женщину в заложники и угрожал ей расправой. Он не шел на переговоры, и полиция готовилась к штурму.

До этого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тюмени Алексея Газиева за захват заложников в местном магазине.