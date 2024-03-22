Силовики освободили женщину, которую мужчина удерживал в квартире на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Новости Камчатки"

Женщина, которую удерживал в заложницах мужчина в Петропавловске-Камчатском, освобождена. Об этом со ссылкой на единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края сообщает РИА Новости.

"Злоумышленник задержан, пострадавших нет", – указано в сообщении.

В ночь на 22 марта сообщалось, что мужчина в Петропавловске-Камчатском взял женщину в заложники и угрожал ей расправой. Он не шел на переговоры, и полиция готовилась к штурму.

До этого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тюмени Алексея Газиева за захват заложников в местном магазине.

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