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13 июня, 23:30

Общество

Новости регионов: мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан

Новости регионов: мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан

Вода затопила подземную парковку на севере Москвы

Река Яуза вышла из берегов под Ростокинским мостом

Новости регионов: пух плотно накрыл улицы Каменск-Уральского

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Мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан. В республике дует сильный ветер, падают деревья, улицы заливает дождем и местами отключается электричество. Уже затопило местный аэропорт.

В городе Каменск-Уральский улицы плотно накрыл пух. Жители рассказывают, что его практически не отличить от снега. Уже сообщается о первых возгораниях – пожарные борются с последствиями загоревшегося пуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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