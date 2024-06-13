Новости регионов: мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан

Мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан. В республике дует сильный ветер, падают деревья, улицы заливает дождем и местами отключается электричество. Уже затопило местный аэропорт.

В городе Каменск-Уральский улицы плотно накрыл пух. Жители рассказывают, что его практически не отличить от снега. Уже сообщается о первых возгораниях – пожарные борются с последствиями загоревшегося пуха.

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