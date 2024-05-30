30 мая, 08:30Город
В комплексе горхозяйства Москвы предупредили об опасности купания в фонтанах
В столичном комплексе городского хозяйства призвали москвичей воздержаться от купания в фонтанах. Во-первых, можно получить травму, так как в чашах установлено специальное оборудование.
Во-вторых, купаться в фонтанах негигиенично. В такую жару в чашах могут развиваться бактерии, несмотря на регулярную чистку.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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