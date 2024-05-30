В комплексе горхозяйства Москвы предупредили об опасности купания в фонтанах

В столичном комплексе городского хозяйства призвали москвичей воздержаться от купания в фонтанах. Во-первых, можно получить травму, так как в чашах установлено специальное оборудование.

Во-вторых, купаться в фонтанах негигиенично. В такую жару в чашах могут развиваться бактерии, несмотря на регулярную чистку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



