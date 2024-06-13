Движение на участке Филевской линии метро восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Движение на участке Филевской линии метро от "Багратионовской" до "Кунцевской" восстановили. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В свою очередь, начальник Службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко подтвердила, что движение на Филевской линии метро осуществляется штатно. Она подчеркнула, что движение в метрополитене удалось оперативно восстановить благодаря слаженным работам.

Движение между этими станциями было временно приостановлено из-за дождя. Дептранс Москвы предупреждал, что движение приостановили в целях обеспечения безопасности во время сверхинтенсивных осадков.

До этого днем 13 июня стало известно о приостановке движения между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки метро. По информации Дептранса, причиной стало дерево на путях. Позднее движение поездов восстановили.

