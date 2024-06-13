13 июня, 14:29 (обновлено 13.06.2024 15:42)Транспорт
Движение на участке Филевской линии метро восстановлено
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Движение на участке Филевской линии метро от "Багратионовской" до "Кунцевской" восстановили. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
В свою очередь, начальник Службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко подтвердила, что движение на Филевской линии метро осуществляется штатно. Она подчеркнула, что движение в метрополитене удалось оперативно восстановить благодаря слаженным работам.
Движение между этими станциями было временно приостановлено из-за дождя. Дептранс Москвы предупреждал, что движение приостановили в целях обеспечения безопасности во время сверхинтенсивных осадков.
До этого днем 13 июня стало известно о приостановке движения между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки метро. По информации Дептранса, причиной стало дерево на путях. Позднее движение поездов восстановили.