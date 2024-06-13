Движение на участке Филевской линии метро остановлено из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии столичного метрополитена остановлено из-за дождя. Дептранс Москвы предупреждает пассажиров в своем телеграм-канале.

В ведомстве объяснили, что движение приостановили в целях обеспечения безопасности во время сверхинтенсивных осадков.

Днем ранее сообщалось о приостановке движения между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки метро. По данным Дептранса, причиной стало дерево на путях. Позднее движение поездов восстановилось.

Также поезда некоторое время не ходили на участке МЦД-2 и МЦД-4. Там из-за непогоды повредился контактный провод. После устранения неполадок движение восстановили.