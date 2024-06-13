Расписание пригородных поездов трех направлений МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание ряда пригородных поездов Курского, Рижского и Казанского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 15 и 17 июня, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Причиной для корректировок послужат работы по развитию инфраструктуры на станции Царицыно и перегоне Виноградово – Воскресенск.

На станции Царицыно технологические окна были назначены на 15 и 16 июня с 01:00 до 07:00. В эти часы планируется провести выправку и балластировку второго главного пути. При этом поезда смогут проходить по соседним путям.

По этой причине изменится расписание пригородных поездов. Так, для некоторых из них будет указано другое время отправления и прибытия, а также внесены корректировки в список остановок на пути. Кроме того, ряд электричек проследуют по более короткому маршруту, а другие поезда вовсе планируется исключить из расписания. Так, движение поездов МЦД-2 временно остановится между Москвой и Подольском.

На перегоне Виноградово – Воскресенск ремонтно-путевые работы запланированы на 17–19 июня с 12:10 до 15:10. При этом движение составов на перегоне Фаустово – Воскресенск будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. Это обстоятельство повлияет на график поездов.

Так, некоторые электрички будут прибывать и отправляться в измененное время. Несколько поездов будут ездить по укороченным маршрутам, а еще 4 состава, которые курсируют между Москвой и станциями Голутвин, Фаустово и Виноградово, выведут из расписания.

Представители МЖД обратились к пассажирам с просьбой отнестись к данным работам с пониманием и заранее изучить изменения, внесенные в расписание пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов Белорусского направления МЖД изменится с 14 июня по 1 декабря 2024 года. Корректировки будут внесены из-за строительства путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая. В указанный период будут проводиться работы по возведению опор и монтажу пролетных строений сооружения.

