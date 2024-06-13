Синоптик Тишковец: мегаливень может обрушиться на Москву ночью 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Очередной мегаливень может пройти в столице с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что грозовой "вал", фронт которого проходит по линии Калуга – Тула, держит курс на столичный регион. Интенсивность мегаливня составит 30 миллиметров, или еще три ведра дождевой воды на один метр московских улиц. К утру 14 июня осадки прекратятся, указал синоптик.

Тишковец отметил, что с наступлением сумерек воздух охладится до 13–16 градусов. Днем 14 июня погода улучшится, а воздух прогреется до 21–23 градусов тепла, заключил он.

Ранее сообщалось, что за несколько часов в ряде столичных районов выпала почти месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировали в СВАО (70 миллиметров), САО (68 миллиметров) ЗАО (43 миллиметра). В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что такая погода сохранится в городе до конца 13 июня.