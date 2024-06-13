Участок проспекта Мира и Малахитовая улица перекрыты из-за сильного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок проспекта Мира и Малахитовая улица оказались перекрыты из-за сильного дождя в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как объяснили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции, подтопление проезжей части проспекта Мира произошло на развороте под мостом, возле дома 135.

"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь", – добавили в ведомстве.

В госструктуре рекомендовали водителям объезжать подтопленный участок.

Ранее сообщалось, что всего за несколько часов 13 июня в нескольких районах столицы выпала почти месячная норма осадков. Больше всего, по данным комплекса городского хозяйства, зафиксировали в СВАО, САО и ЗАО – по 70, 68 и 43 миллиметра соответственно.

