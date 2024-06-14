02:57Политика
Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным
Фото: 123RF/palinchak
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Impaulsive.
Трамп добавил, что он также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.
"Забавно, что мне намного легче выстраивать отношения с сильными людьми, чем со слабыми", – отметил он.
Ранее Владимир Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес Дональда Трампа в шпионаже в пользу России. Президент отметил, что подобные высказывания о бывшем американском лидере являются следствием внутриполитической борьбы в Штатах.
До этого действующий американский президент Джо Байден заявил, что Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным. По словам лидера США, Трамп позволяет президенту РФ делать все, что он захочет.
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