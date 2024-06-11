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11 июня, 18:37

M24.RU

Специалисты рассказали о развитии детской индустрии игр в России

Специалисты рассказали о развитии детской индустрии игр в России

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11 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная развитию детской индустрии игр в России.

О ценностях игры и игрушки, национальных образах и брендах, мерах поддержки игровой индустрии в России рассказали:

  • председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;
  • президент Российской академии образования Ольга Васильева;
  • директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова;
  • президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина;
  • директор Центра креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде;
  • профессор кафедры промышленного дизайна РГХПУ им. С. Г. Строганова Вероника Барышева;
  • продюсер настольной игры "Мезень" Владимир Грачев;
  • писатель, продюсер, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой;
  • заведующий Художественно-педагогическим музеем игрушки Сергиево-Посадского института игрушки Алина Семенова.
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