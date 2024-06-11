11 июня, 18:37M24.RU
Специалисты рассказали о развитии детской индустрии игр в России
11 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная развитию детской индустрии игр в России.
О ценностях игры и игрушки, национальных образах и брендах, мерах поддержки игровой индустрии в России рассказали:
- председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;
- президент Российской академии образования Ольга Васильева;
- директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова;
- президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина;
- директор Центра креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде;
- профессор кафедры промышленного дизайна РГХПУ им. С. Г. Строганова Вероника Барышева;
- продюсер настольной игры "Мезень" Владимир Грачев;
- писатель, продюсер, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой;
- заведующий Художественно-педагогическим музеем игрушки Сергиево-Посадского института игрушки Алина Семенова.