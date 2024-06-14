Байден отчитал журналиста за вопрос о Газе на пресс-конференции по Украине

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Американский президент Джо Байден отчитал журналиста издания Bloomberg за вопрос о секторе Газа во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, журналист поинтересовался у Байдена о возможности достижения перемирия в Газе в тот момент, когда глава Белого дома говорил о подписании соглашения о безопасности между Киевом и Вашингтоном.

"Я бы хотел, чтобы вы, ребята, хоть немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом", – заявил с недовольством Байден.

Глава Белого дома ответил, что не уверен в скором достижении соглашения о перемирии в секторе Газа. Вместе с тем он не потерял надежды на это.

10 июня Совет безопасности ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран, Россия воздержалась.

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на предложение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.