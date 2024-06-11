Daily Mail: Байден застыл во время танца на мероприятии по случаю Дня освобождения рабов

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов, который отмечается 19 июня. Об этом сообщает Daily Mail.

"Глава государства словно пережил короткое замыкание, пока остальные участники, включая вице-президента Камалу Харрис, подпевали под зажигательную музыку", – сказано в материале.

Издание отмечает, что Байден стоял без движения до того момента, пока брат Джорджа Флойда, который был рядом с ним, не заметил это и не дотронулся до него в попытке отвлечь президента США.

Ранее Байден заявлял, что у него нет проблем с памятью, однако в тот же момент назвал главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

До этого Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

Между тем американские США все чаще требуют проверить Байдена на деменцию. Письмо с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест на умственные способности, якобы подписали уже 84 республиканца из палаты представителей.

