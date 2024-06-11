Новости мира: присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным

Присяжные на суде признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения. Байдена-младшего обвиняют в нарушениях при покупке и хранении оружия. Он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Однако он проигнорировал это и купил оружие в 2018 году. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф.

Посетителей Версаля эвакуировали во Франции. Пожарная сигнализация сработала в главном музее государства. Затем очевидцы увидели белый дым, который поднимался над крышей комплекса. Огонь был быстро локализован.

Мужчина захватил заложников в одном из банков в американском штате Флорида. Он зашел в отделение и потребовал выдать деньги, заявив, что у него взрывчатка. Снайперу удалось его ликвидировать. Никто из посетителей не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

