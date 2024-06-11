Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 21:45

В мире

Новости мира: присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным

Новости мира: присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

Новости мира: мужчина взял в заложники посетителей банка во Флориде

Новости мира: президент США Байден попал в неловкую ситуацию

Новости мира: военные Южной Кореи открыли огонь в сторону солдат КНДР

Новости мира: торнадо прошел по американскому Техасу

Новости мира: израильская армия нанесла серию авиаударов по северной части Ливана

СБ ООН проголосовал за резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС

Новости мира: участники пропалестинского движения разбили стекла в офисах в Великобритании

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров

Присяжные на суде признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения. Байдена-младшего обвиняют в нарушениях при покупке и хранении оружия. Он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Однако он проигнорировал это и купил оружие в 2018 году. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф.

Посетителей Версаля эвакуировали во Франции. Пожарная сигнализация сработала в главном музее государства. Затем очевидцы увидели белый дым, который поднимался над крышей комплекса. Огонь был быстро локализован.

Мужчина захватил заложников в одном из банков в американском штате Флорида. Он зашел в отделение и потребовал выдать деньги, заявив, что у него взрывчатка. Снайперу удалось его ликвидировать. Никто из посетителей не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомполитикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика