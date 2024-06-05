Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 16:45

Происшествия

Новости мира: драка произошла в турецком парламенте

Новости мира: драка произошла в турецком парламенте

Новости регионов: Росавтодор объявил об обновлении дороги от Нижнего Новгорода до Саранска

Автомобиль Mitsubishi врезался в кортежный Aurus в Санкт-Петербурге

Новости регионов: крыша ресторана загорелась в Омске

Новости мира: 19 тысяч жителей остались без домов из-за наводнения на Шри-Ланке

Новости регионов: сугробы выросли в Тернейском районе Приморья в июне

Полиция задержала главу оккультной организации Алену Полынь в Ивантеевке

ДТП с участием 5 машин произошло в ТиНАО

"Безопасный город": таможенники во Внуково изъяли аудиоколонку с марихуаной

"Безопасный город": полиция задержала поджигателя автомобиля в Лианозове

В парламенте Турции произошла драка. Словесные аргументы сторон закончились после снятия с поста и задержания мэра от демократов на юго-востоке страны. В парламенте решили обсудить произошедшее, но быстро перешли на кулачный бой.

Тем временем в Румынии выпал град размером до 10 сантиметров в диаметре. Льдины повредили автомобили и уничтожили посевы. Больше всего пострадал город Яссы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика