Новости регионов: поезд проехал сквозь лесной пожар в Бурятии

В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар. Есть версия, что пассажиры сняли эти кадры в Муйском районе региона, но точные дата и место съемки неизвестны. По данным на 2 июня, в Бурятии тушат десять лесных пожаров: пламя бушует в шести районах, сообщают местные власти. Причиной возгорания стала сухая гроза.

Крупный пожар произошел на лодочной станции на Иваньковском водохранилище в подмосковной Дубне. Сгорели лодки и часть деревянных построек. Густой черный дым было видно за несколько километров. К тушению привлекли пожарную авиацию.

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