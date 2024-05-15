Новости мира: более десяти тысяч гектаров леса стали гореть на западе Канады

На западе Канады эвакуированы тысячи людей из-за быстро растущих лесных пожаров. В общей сложности в Канаде горят больше десяти тысяч гектаров. Сухая погода и сильный ветер способствуют распространению огня. Из-за пожаров почти половину регионов Канады накрыл густой едкий дым. Смог уже достиг территории США.

В Перу пассажирский автобус упал со склона. Погибли 13 человек, еще 14 ранены. Как сообщает полиция, автобус ехал из столицы Лимы в соседний город, но внезапно съехал с дороги, сорвался с горы и несколько раз перевернулся. Причины происшествия пока не установлены. Всего в автобусе было 34 пассажира.

В Индонезии группа подростков попыталась запустить воздушный шар в воздух, параллельно поджигая привязанные к нему петарды. Из-за мощного взрыва четыре подростка пострадали, а одного из них госпитализировали с сильными ожогами тела.

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