Новости мира: протестующие в Ереване начали перекрывать улицы города

В Ереване участники акций протеста начали перекрывать улицы, затрудняя движение автомобилей. На место прибыла полиция, есть задержанные. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте, заявил лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.

Между тем компания Microsoft открыла для россиян доступ к обновлениям Windows и Office без использования VPN. Кроме того, корпорация не заблокировала облачные программные продукты для IТ-компаний, несмотря на то что обещала сделать это 20 марта.

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