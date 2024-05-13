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Новости

13 мая, 11:30

В мире

Новости мира: протестующие в Ереване начали перекрывать улицы города

Новости мира: протестующие в Ереване начали перекрывать улицы города

Новости мира: израильская авиация нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа

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Новости мира: тысячи человек потребовали отставки премьер-министра Армении Пашиняна

Новости мира: архиепископ Галстанян будет добиваться отставки Пашиняна путем импичмента

В Ереване участники акций протеста начали перекрывать улицы, затрудняя движение автомобилей. На место прибыла полиция, есть задержанные. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте, заявил лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.

Между тем компания Microsoft открыла для россиян доступ к обновлениям Windows и Office без использования VPN. Кроме того, корпорация не заблокировала облачные программные продукты для IТ-компаний, несмотря на то что обещала сделать это 20 марта.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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