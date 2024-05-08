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Новости

08 мая, 13:30

В мире

Новости мира: спецслужбы Грузии заявили о спонсировании акций протеста из-за рубежа

Новости мира: спецслужбы Грузии заявили о спонсировании акций протеста из-за рубежа

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Организаторы акций против законопроекта об иноагентах в Тбилиси получают деньги в криптовалюте из за рубежа. Об этом заявили в Службе госбезопасности Грузии. Там считают, что активных участников протестов готовят иностранные тренеры. Они учат устраивать провокации и блокировать основные сферы жизни города.

Между тем израильские военные возобновили пропуск гуманитарной помощи в Газу через основной КПП. Он был закрыт с 5 мая после ракетной атаки ХАМАС, в результате которой погибли четверо израильских военных. По данным СМИ, грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости уже начали проходить досмотр и заезжать в Газу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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