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06 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: эвакуацию людей провели на севере Японии из-за лесного пожара

Новости мира: эвакуацию людей провели на севере Японии из-за лесного пожара

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В ночь на 6 мая на севере Японии проходила массовая эвакуация. Порядка 500 человек покинули свои дома из-за угрозы распространения лесного пожара, который охватил 95 гектаров земли в провинции Ямагато.

Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 75. Еще больше сотни числятся пропавшими без вести. Из-за паводка свои дома были вынуждены покинуть 80 тысяч человек. Эвакуируют людей из небоскребов солдаты, которые высаживаются на крыши с вертолетов. Вода пришла в сотни городов и деревень из-за обрушения плотины ГЭС на реке Такуари после проливных дождей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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