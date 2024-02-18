Спасатели доставили на берег 21 рыбака с оторвавшейся от берега льдины на Сахалине

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Сотрудники МЧС доставили на берег 21 рыбака с оторвавшейся от берега льдины на Сахалине. По уточненным данным, на льду все еще могут оставаться около 50 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве добавили, что вылет вертолета Ми-8 МЧС России к месту происшествия запланирован на 13:00 по местному времени (05:00 по Москве).

В ночь на 18 февраля стало известно, что в Сахалинской области несколько рыбаков оказались в море после отрыва льда в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось о 14 рыбаках на льдине.

На место сразу же направились спасатели с лодками и снегоходами для проведения спасательной операции.

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