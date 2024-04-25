Новости регионов: в Перми выпал снег за неделю до начала мая

В Перми ночью выпал снег. Засыпаны тротуары, автомобили и недавно появившиеся на деревьях листья. Водителей призывают не выезжать на дороги, ведь многие из них уже сменили резину. На прошлой неделе в Перми было выше 20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, снегопад может усилиться.

В Екатеринбурге ночью тоже выпало до одного сантиметра осадков. Многие автомобилисты оставляют машины у дома, а некоторые меняют резину на зимнюю. Синоптики сообщают, что снегопад прекратится только к вечеру.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.