Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 07:45

Новости

Новости регионов: в Перми выпал снег за неделю до начала мая

Новости регионов: в Перми выпал снег за неделю до начала мая

Пожар в частной автомастерской потушили в Кузбассе

Густой туман опустился на правый берег Воронежа

Новости регионов: сильный ураган привел к разрушениям в некоторых районах Татарстана

Екатеринбуржец залез на балкон на 11-м этаже для спасения бабушки

Новости регионов: ураган поломал деревья, заборы и хозпостройки в Татарстане

Новости регионов: подпорная стена рухнула на припаркованные машины в Свердловской области

Слонов помыли на автомойке во Владикавказе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Брянске

В Уфе задержали 20-летнего водителя, устроившего дрифт

В Перми ночью выпал снег. Засыпаны тротуары, автомобили и недавно появившиеся на деревьях листья. Водителей призывают не выезжать на дороги, ведь многие из них уже сменили резину. На прошлой неделе в Перми было выше 20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, снегопад может усилиться.

В Екатеринбурге ночью тоже выпало до одного сантиметра осадков. Многие автомобилисты оставляют машины у дома, а некоторые меняют резину на зимнюю. Синоптики сообщают, что снегопад прекратится только к вечеру.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоАнастасия БородинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика