ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске

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Спецслужбы предотвратили в Брянске теракт, который готовился сторонником украинских националистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В ФСБ заявили, что мужчина по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации участвовал в подготовке теракта. Во время обыска у него обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, которое тот собирался использовать для совершения преступления.

На злоумышленника завели уголовное дело по статьям "Пособничество в совершении террористического акта" и "Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической". Максимальное наказание по этим статьям составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

