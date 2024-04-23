Глава Татарстана призвал жителей республики сидеть дома из-за грозы и града

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за сильного ветра, грозы и града. Об этом он написал в своем телеграм-канале

По словам главы республики, в некоторых районах присутствуют разрушения.

"В такую погоду лучше оставаться дома", – подчеркнул он.

Ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин сообщил, что при сильном ветре не стоит находиться вблизи деревьев и рекламных щитов. По его словам, в подобных погодных условиях лучше исключить долгое пребывание на улице.

Если во время ненастья все же нужно выйти на улицу, следует соблюдать определенные правила предосторожности, добавил эксперт.

До этого профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, в каком случае зонт может притянуть молнию. По словам эксперта, такой риск появляется на открытой пустой территории. Например, если стоять с зонтом в поле. Шамин уточнил, что молния обычно бьет в самый высокий на местности объект.

