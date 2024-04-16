Физик Шамин рассказал, что молния может ударить в зонт на автопарковке

16 апреля, 09:23Общество
Фото: depositphotos/prudkov
Риск удара молнии в зонт повышается, если человек находится на открытой территории, предупредил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин, передает его слова "Газета.ру".
Физик уточнил, что вероятность попадания молнии в человека составляет 1 к 600 тысячам.
"Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Соответственно, если человек находится на открытой пустой площадке – например, автопарковке, и держит зонт высоко над головой, то вероятность удара ненулевая", – объяснил он.
Также, по словам Шамина, риск возрастает в поле, где нет зданий. Человеку не следует открывать зонт в такой ситуации, и лучшем решением будет лечь на землю, посоветовал эксперт.
Что касается общих правил безопасности во время непогоды, физик напомнил, что не стоит забираться на возвышенность, а также укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее в Японии молния ударила в школьников, которые играли в футбол. Инцидент произошел в городе Миядзаки, в результате 18 учеников получили травмы и были госпитализированы. У двух ребят случилась остановка сердца, однако медики смогли их реанимировать.
Незадолго до несчастного случая метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение.
Молния ударила в телебашню в Новосибирске