Женщина погибла в результате удара молнии в Колумбии – СМИ

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Женщина погибла после удара молнии в Колумбии. Об этом пишет El Espectador.

Отмечается, что трагедия произошла на пляже в Ла-Бокилье, на севере Картахены, днем 14 ноября. Момент удара попал на камеры наблюдения.

На видео можно заметить, что во время инцидента также упал мужчина, но он сразу пришел в себя.

Ранее москвичка 1993 года рождения скончалась в результате травм, полученных при ударе молнии. Инцидент произошел рядом с городом Лесным в Свердловской области.

До этого на юге Чехии шестеро детей пострадали в результате удара молнии по территории детского палаточного лагеря. На место происшествия были немедленно отправлены спасатели.

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