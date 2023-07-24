24 июля, 21:21Происшествия
Шестеро детей пострадали от удара молнии в Чехии
Фото: depositphotos/prudkov
На юге Чехии шестеро детей пострадали в результате удара молнии по территории детского палаточного лагеря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя объединенной службы спасателей и пожарных страны.
Отмечается, что инцидент произошел в районе национального парка Шумава. На место происшествия были немедленно отправлены спасатели.
"Во время грозы молния ударила между двумя палатками летнего лагеря. <...> В больницу нами были доставлены шесть детей", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Красноярском крае во время похода в природном парке "Ергаки" в результате удара молнии погибла альпинистка. Еще два человека пострадали, их госпитализировали.
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