Шестеро детей пострадали от удара молнии в Чехии

Фото: depositphotos/prudkov

На юге Чехии шестеро детей пострадали в результате удара молнии по территории детского палаточного лагеря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя объединенной службы спасателей и пожарных страны.

Отмечается, что инцидент произошел в районе национального парка Шумава. На место происшествия были немедленно отправлены спасатели.

"Во время грозы молния ударила между двумя палатками летнего лагеря. <...> В больницу нами были доставлены шесть детей", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Красноярском крае во время похода в природном парке "Ергаки" в результате удара молнии погибла альпинистка. Еще два человека пострадали, их госпитализировали.

Москвичам показали кадры грозы над Владивостоком