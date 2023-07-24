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24 июля, 21:21

Происшествия

Шестеро детей пострадали от удара молнии в Чехии

Фото: depositphotos/prudkov

На юге Чехии шестеро детей пострадали в результате удара молнии по территории детского палаточного лагеря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя объединенной службы спасателей и пожарных страны.

Отмечается, что инцидент произошел в районе национального парка Шумава. На место происшествия были немедленно отправлены спасатели.

"Во время грозы молния ударила между двумя палатками летнего лагеря. <...> В больницу нами были доставлены шесть детей", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Красноярском крае во время похода в природном парке "Ергаки" в результате удара молнии погибла альпинистка. Еще два человека пострадали, их госпитализировали.

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