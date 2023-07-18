Пострадавших от удара молнии туристов в Красноярском крае госпитализировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пострадавших при ударе молнии в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края туристов госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Хакасии.

В ведомстве уточнили, что пострадавших госпитализировали в больницу Ермаковского района Красноярского края.

Ранее сообщалось о гибели альпинистки от удара молнии в Красноярском крае. Еще два человека пострадали.

По предварительным данным, группа туристов из 14 человек отправились в поход в природный парк "Ергаки".

Утром четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они находились на высоте около 400 метров, началась гроза. Молнией убило одну девушку. Двое мужчин получили травмы ног. Еще один турист не пострадал.