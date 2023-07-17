Один человек погиб от удара молнии в Красноярском крае

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Альпинистка погибла от удара молнии в Ермаковском районе Красноярского края, сообщает "Газета.ру". Еще два человека пострадали.

ЧП произошло накануне. По предварительным данным, группа туристов из 14 человек отправились в поход в природный парк "Ергаки".

Утром четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они находились на высоте около 400 метров, началась гроза. Молнией убило одну девушку. Двое мужчин получили травмы ног. Еще один участник восхождения не пострадал.

На место происшествия отправились сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следователи. По факту гибели туристки проводится проверка.

Ранее молния ударила в шалаш, в котором во время грозы находились двое подростков-пастухов. Инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирской области. 16-летний мальчик погиб, 13-летний – в больнице. По предварительным данным, дети пользовались телефонами, что привлекло молнию.

Болотнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по региону проводит расследование по факту смерти несовершеннолетнего. По данным следствия, подростки прятались от дождя под деревом.

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