Пострадавшего от удара молнии ребенка под Воронежем отправили на лечение в Москву

Фото: depositphotos/tarczas

Ребенка, который пострадал от удара молнии в селе Нижний Икорец в Воронежской области, отправили на лечение в Москву. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального Депздрава.

Инцидент произошел вечером 3 июля. Сообщалось, что две сестры с детьми отправились к роднику за водой. В результате удара молнией одна из женщин погибла, другая получила ранения. В числе пострадавших также оказались двое детей.

Одного из детей госпитализировали в Лискинскую районную больницу, второго доставили в Областную детскую клиническую больницу № 2 (ОДКБ № 2). Состояние второго ребенка при госпитализации оценивалось как тяжелое.

"Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Ребенка из ОДКБ № 2 транспортировали в федеральный центр", – сообщил собеседник агентства.

Ребенка, проходившего лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии.

До этого удар молнии в голову убил 49-летнего жителя Симферополя на овощной базе в Краснодаре. Мужчина во время дождя находился в хуторе Ленина. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

