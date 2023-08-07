Москвичка погибла в результате удара молнии в Свердловской области

Фото: depositphotos/tarczas

Москвичка скончалась в результате травм, полученных при ударе молнии. Инцидент произошел рядом с городом Лесной в Свердловской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Следователи осмотрели лес, где погибла женщина 1993 года рождения. Признаков криминальной смерти не обнаружили.

Уточняется, что жертва родилась в Свердловской области, но проживала в столице. Вместе со своей сестрой 1975 года рождения они отправились на "тропу здоровья".

"Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом. <…> От удара молнии сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась", – рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось о гибели женщины в Воронежской области в результате удара молнии. 3 июля две сестры с детьми отправились к роднику за водой. После попадания молнии одна из них скончалась, а другая получила ранения.

В числе пострадавших оказались двое детей, из госпитализировали. Позднее ребенка, проходившего лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии, а второго отправили на лечение в Москву.



В Подмосковье после попадания молнии загорелся частный дом