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08:23

Происшествия

Школьник оказался в больнице после попадания молнии в баню в Иркутской области

Фото: depositphotos/dleindecdp

Школьник из Иркутской области был госпитализирован с травмами, полученными в результате попадания молнии в баню. Главное управление МВД России по региону рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 23 июля.

"Как предварительно установили полицейские, ученик 4-го класса со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок", – говорится в публикации ведомства.

Пострадавшего мальчика с ожогами отвезли в больницу.

Следователи совместно с прокуратурой намерены провести проверку.

Ранее сообщалось о гибели женщины в Воронежской области в результате удара молнии. 3 июля две сестры с детьми отправились к роднику за водой. После попадания молнии одна из них скончалась, а другая получила ранения.

В числе пострадавших оказались двое детей, из госпитализировали. Позднее ребенка, проходившего лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии, а второго отправили на лечение в Москву.

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