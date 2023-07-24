08:23Происшествия
Школьник оказался в больнице после попадания молнии в баню в Иркутской области
Фото: depositphotos/dleindecdp
Школьник из Иркутской области был госпитализирован с травмами, полученными в результате попадания молнии в баню. Главное управление МВД России по региону рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 23 июля.
"Как предварительно установили полицейские, ученик 4-го класса со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок", – говорится в публикации ведомства.
Пострадавшего мальчика с ожогами отвезли в больницу.
Следователи совместно с прокуратурой намерены провести проверку.
Ранее сообщалось о гибели женщины в Воронежской области в результате удара молнии. 3 июля две сестры с детьми отправились к роднику за водой. После попадания молнии одна из них скончалась, а другая получила ранения.
В числе пострадавших оказались двое детей, из госпитализировали. Позднее ребенка, проходившего лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии, а второго отправили на лечение в Москву.
В Подмосковье после попадания молнии загорелся частный дом
Читайте также