Фото: телеграм-канал Kub Mash

Удар молнии в голову убил жителя Крыма на овощной базе в Краснодаре. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по городу Краснодару.

"49-летний житель города Симферополь Республики Крым во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Погибший находился на базе для закупки фруктов и овощей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Краснодара проводят проверку по факту инцидента.

Ранее служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды сообщила, что в Армении в селе Кармрашен Вайоцдзорской области молния повредила хачкар – каменную стелу с резным изображением креста – датируемый XIII веком.

Отмечается, что в настоящее время специалисты обсуждают дальнейшую судьбу памятника.

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