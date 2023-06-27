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Удар молнии в голову убил жителя Крыма на овощной базе в Краснодаре
Фото: телеграм-канал Kub Mash
Удар молнии в голову убил жителя Крыма на овощной базе в Краснодаре. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по городу Краснодару.
"49-летний житель города Симферополь Республики Крым во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы", – отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Погибший находился на базе для закупки фруктов и овощей.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Краснодара проводят проверку по факту инцидента.
Ранее служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды сообщила, что в Армении в селе Кармрашен Вайоцдзорской области молния повредила хачкар – каменную стелу с резным изображением креста – датируемый XIII веком.
Отмечается, что в настоящее время специалисты обсуждают дальнейшую судьбу памятника.
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