Новости мира: шпиль фондовой биржи в Копенгагене обрушился из-за пожара

В Копенгагене произошел пожар в старом здании фондовой биржи, которому уже 400 лет. Огонь охватил шпиль, который рухнул прямо на дорогу. Территорию вокруг биржи оцепили. Информация о пострадавших не поступала. Спасатели и добровольцы пытаются спасти от огня ценные артефакты, в том числе картины.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в КНР попросил главу государства Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом канцлер написал в одной из соцсетей.

По мнению Шольца, мнение Китая важно для России. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать Москва. Сам Си Цзиньпин при этом заявлял ранее, что Китай выступает за конференцию, которую признают обе стороны.

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