Мать, подозреваемая в убийстве 3 детей в Пскове, могла заморить их голодом – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Псковской области, подозреваемая в убийстве собственных троих детей, могла заморить их голодом. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, подозреваемая Дарья Суханова могла избивать своих детей. У всех несовершеннолетних были разные отцы, а ранее подозреваемую уже ставили на учет из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Уточняется, что в 2020 году сотрудники ПДН перестали надзирать за ней, посчитав, что она исправилась. В 2023 году от еще одного мужчины у нее родился уже пятый ребенок, точную дату рождения которого она не смогла вспомнить.

Никто из детей не ходил в школу или детский сад, кроме старшего сына-шестиклассника, которого до этого забрала бабушка. Подозревая проживала в съемном жилье в Великих Луках вместе со своим сожителем и остальными детьми. По информации соседей, в квартире постоянно были шумные компании с распитием алкоголя.

Оказалось, что женщина три месяца жила с телами своих детей, умерших еще в августе 2023 года. Приехавшая бабушка нашла на первом ярусе кровати тело четырехлетнего мальчика, а его умерший годовалый брат находился на другом ярусе.

Еще одно тело восьмилетней девочки нашли в частном доме в деревне в Куньинском районе Псковской области. С выжившим ребенком, пятилетней девочкой, которая жила три месяца с одной квартире с мертвыми братьями, работают психологи.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на знакомую подозреваемой, мать погибших детей жила на пособие.

"У нее был разгульный образ жизни. <…> Не работала, жила на пособие, меняла партнеров, не появлялась дома", – сказала она.

Собеседница издания не замечала ее пристрастия к алкоголю или наркотикам. Также ее удивило количество погибших детей. Она сказала, что один из детей женщины погиб восемь лет назад, упав якобы с балкона.

Кроме того, родственник подозреваемой рассказал в беседе с "360" о том, что восемь лет назад тот ребенок мог стать первой ее жертвой.



"Мы сразу же среди своих, других родственников, думали, что это не нечаянно. Потому что ребенок типа упал", – сказал он.

Родственники не обращались в полицию за неимением доказательств. По его словам, семья сначала жила в муниципальной квартире, но из-за долгов по коммунальным платежам их "попросили на выход".

Мужчина указал, что у подозреваемой в убийстве троих детей якобы был материнский капитал, на который она приобрела тот самый дом в Куньинском районе, где полиция нашла тело восьмилетней девочки.

По данным фактам следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц" и "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Мать задержали.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели четырехлетней девочки в подмосковном Можайске. Девочка залезла на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в результате чего на ней загорелось платье

Пострадавшую, получившую термические ожоги, направили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

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